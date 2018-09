Goede stemming op beurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met duidelijke plussen gesloten. De onrust bij beleggers over de internationale handelsperikelen ebde weg. In Amsterdam was optiekketen GrandVision duidelijk in trek na een positief handelsbericht voorafgaand aan een investeerdersbijeenkomst.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,8 procent hoger op 547,45 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 785,73 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1,1 procent. Londen won 0,5 procent.

In de MidKap ging GrandVision aan kop met een koerswinst van bijna 7 procent. De eigenaar van Pearle en EyeWish verwacht een sterk einde van het jaar en handhaafde de financiƫle doelstellingen. Ook wil het bedrijf de komende jaren verder groeien door overnames en fusies.