Goede resultaten VodafoneZiggo in coronakwartaal

Telecom- en kabelbedrijf VodafoneZiggo heeft in van april tot en met juni naar eigen zeggen „een vliegend kwartaal” beleefd, ondanks de coronacrisis. Het bedrijf wist, met name bij kabelinternet en -televisie, meer klanten aan zich te binden en dat resulteerde in een hogere omzet en winst. Enkele projecten werden wel enige tijd stilgelegd uit voorzorg.

Door het vele thuiswerken merkte VodafoneZiggo ook dat er meer gebruik gemaakt werd van zijn netwerken op andere tijdstippen. Daarnaast koos een deel van de klanten voor snellere verbindingen. Wel zorgde de lockdown er voor dat er minder gereisd werd en dat hakte in de roamingopbrengsten. Ook gingen de winkels van VodafoneZiggo een tijdje dicht om coronamaatregelen te nemen ter bescherming van personeel en klanten.

De omzet van VodafoneZiggo kwam desondanks 2 procent hoger uit op 982,5 miljoen euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat steeg zelfs ruim 11 procent tot 482,8 miljoen euro. Voor de tweede jaarhelft denkt financieel directeur Ritchie Drost dat de winstgroei niet nog verder toeneemt. „We denken dat de economische impact van de coronacrisis ook voor ons voelbaar wordt.” Desondanks verwacht Drost niet dat VodafoneZiggo minder hoeft te gaan investeren.

Tijdens het kwartaal zette het telecombedrijf de uitrol van zijn snellere Gigabit-netwerk voor vast internet stil. Die is inmiddels weer opgestart en VodafoneZiggo zegt de verloren tijd weer in te gaan halen.

Ook zette het bedrijf zijn 5G-netwerk in april aan. Bovendien veroverde het extra frequenties tijdens de veiling van de Nederlandse staat. „We geloven in de mogelijkheden van 5G”, aldus Drost die wel beaamt dat er nog weinig mensen gebruik maken van het snellere netwerk voor mobiel internet. „Daarvoor zijn ook afhankelijk van andere partijen zoals telefoonmakers. Als Apple een telefoon met 5G op de markt brengt, dan zul je zien dat veel meer klanten op 5G zitten.”