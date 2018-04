Goede gesprekken tussen de boompjes

Tuincentrum Poot in Hattem verkoopt onder meer tuingrond en viooltjes. De passie van Addie Poot (56) ligt echter bij het kweken van boompjes. Diep afsteken hoort bij zijn werk en in ook gesprekken met klanten doet hij dat regelmatig.

„Nu moeten we knallen. De grote omzetten halen we in maart, april en mei binnen. Een werkweek van zo’n tachtig uur is nu geen uitzondering. In deze periode ben ik zo ongeveer iedere avond weg om plantjes op te halen of weg te brengen. Deze weken moet het gebeuren. Het seizoen begon dit jaar heel laat door de kou en de vorst. Twee weken geleden zat ik nog binnen te niksen.

In een seizoensbedrijf als het onze weet je dat je soms flink moet aanpakken. In januari en februari ben ik al blij met een werkweek van veertig uur. In de zomer draai je evenmin grote omzetten. De herfst loopt aardig, althans de handel met de hoveniers. Op de particuliere markt heb je mooi weer nodig.

Hoveniers weten dat je beter in de herfst een boom kunt poten, maar particulieren vinden het dan al snel te koud en te somber. De meesten worden actief in de lente.

Die lange dagen in dit werk houd je niet vol als je er geen gevoel en interesse voor hebt. Je moet weten hoe een plant groeit, en waarom hier. Op de zandgrond zoals bij ons kan die het anders doen dan even verderop rond Zwolle, op kleigrond. Aan klanten vraag ik vaak wat hun ‘grondslag’ is, waar ze wonen. Bij de grote tuincentra laden de mensen wat op hun karretje, maar wij lopen mee en geven adviezen. Daar is gelukkig nog markt voor.

Kweken

Het liefst ben ik aan het kweken. Het stekken zelf is niet zo spannend, maar vervolgens zie je de groei. Die kun je eventueel wat bijsturen met snoeien of bemesten. Mijn opa en mijn vader kweekten vooral heesters en coniferen. Ik heb meer met boompjes, daar kan ik teelttechnisch m’n ei in kwijt. Binden, snoeien; je hebt er meer werk aan. Coniferen hoef je enkel af en toe bij te knippen. Dat kunnen kinderen ook als je het hun een paar keer voordoet.

Een grote kweker lacht om mijn aantallen, maar dat kleinschalig experimenteren –op grond van kennis en ervaring– geeft me plezier. Natuurlijk heb je ook je teleurstellingen als een soort het op deze grond niet goed doet. Maar mislukken hoort bij lukken.

Een kleine ondernemer heeft het druk. Op zaterdag moet ik na werktijd ook nog de kas opmaken. Heerlijk dat de zondag er is. Dan kan ik het werk redelijk loslaten. Kerkgang is geen last, daar kijk ik in de week naar uit. Met klanten of collega-kwekers heb ik trouwens soms prachtige gesprekken over het geloof. Ik heb hier bewust een poster hangen met de tekst van Ezechiël 36:26. „Dan zal Ik u een nieuw hart geven.” Het is mooi om van een klant te horen dat het lezen in de Bijbel hem tegenwoordig veel meer doet dan eerder. Vaste klanten weten wel hoe ik erin sta. Je mag uitstralen dat je christen bent, vind ik. Dat betekent ook dat je eerlijk zaken doet. Je moet de mensen altijd recht aan kunnen kijken.

Ik probeer ook voorzichtig met de natuur om te gaan. Het is gegeven goed. Maar vromer dan de paus wil ik niet zijn. Bij een ziekte-uitbraak moeten chemische middelen wel kunnen, maar voor onkruidbestrijding schoffelen we veel en dekken we de bodem af met een laag blad tussen de rijen door. Geen mooi gezicht, maar het werkt wel.

Tussenuit

Sinds tien jaar werkt mijn echtgenote Hennie ook in het bedrijf. Dat is super. Ze weet daardoor veel beter waar ik mee bezig ben. Met Hennie probeer ik er in de winter altijd even tussenuit te gaan, al is het maar twee nachtjes. ’s Zomers kan ik gewoon op vakantie. Dan is er iemand die de planten en bomen water geeft. Als je die momenten niet pakt, geeft niemand je die en ben je alleen maar aan het werk.”

Loopbaan Addie Poot

Addie Poot is de derde generatie in tuincentrum Poot in Hattem. Zijn opa, afkomstig uit de buurtschap Tempel in het boomteeltgebied rond Boskoop, begon er. Addie werkt sinds zijn vijftiende in het bedrijf. Na de vierjarige tuinbouwschool in Zwolle ging hij gedurende drie jaar één dag in de week naar een vakschool.

Behalve aan particulieren levert het tuincentrum aan hoveniers. Poot kweekt zelf een breed assortiment bomen op het 1,5 hectare grote terrein. In de handel is hij tussenpersoon voor andere kwekers. Het bedrijf heeft twee medewerkers voor aanleg en onderhoud van tuinen.