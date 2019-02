Goede doelen vrezen afname grote giften

Charitatieve instellingen zoals Natuurmonumenten, KWF en Amnesty zijn bang voor een forse terugval in inkomsten als het wetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties, dat momenteel in internetconsultatie is, door het parlement wordt aangenomen.

Maandag zocht het drietal de publiciteit via nu.nl. Zij noemen het wetsvoorstel, waarin instellingen verplicht worden om donateurs die meer dan 15.000 euro geven openbaar te maken, inclusief naam, woonplaats en hun donatiebedrag, „onacceptabel”. De wet is vooral bedoeld om verdachte buitenlandse financiering van moskeeën tegen te gaan.

De drie organisaties hebben tal van bezwaren tegen het wetsvoorstel. Zo zegt Mischa Stubenitsky van KWF: „Wij leiden af en toe grote donateurs rond over onze afdeling kankeronderzoek, die dan liever niet op de foto gaan. Ze zeggen: „Ik wil dit niet aan de grote klok hangen”.

Als naam, woonplaats en het door de gever geschonken bedrag openbaar gemaakt moet worden, kan dat gulle gevers zelfs doelwit maken van criminelen, stelt Bjørn van der Boom van Natuurmonumenten. „Als je een bejaarde, alleen wonende dame bent en het bekend wordt dat je jaarlijks 30.000 euro geeft, kan dat een onveilig gevoel geven.”

Nog weer een ander bezwaar noemt Jan van Berkel, van Goede Doelen Nederland. „Als je te maken hebt met hiv en je schenkt een mooi bedrag aan het Aidsfonds, wil je misschien niet dat je buren of werkgever dat ook weten. Het is heel belangrijk dat mensen in stilte kunnen geven.”