Goed kwartaal Walmart op Amerikaanse markt

De Amerikaanse supermarktketen Walmart heeft met zijn verkopen in de Verenigde Staten het beste resultaat in een eerste kwartaal behaald in negen jaar. De omzet in Amerikaanse winkels die minstens een jaar zijn geopend nam in de eind april afgesloten periode met 3,4 procent toe. Daarmee lag de vergelijkbare verkoop al vier kwartalen op rij op meer dan 3 procent.

De onlineverkoop bij Walmart steeg met 37 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijf is online in een felle concurrentiestrijd verwikkeld met Amazon. Internationaal daalde de omzet door ongunstige wisselkoerseffecten. De totale omzet in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar lag 1 procent hoger op 123,9 miljard dollar.

De nettowinst van ’s werelds grootste supermarktconcern bedroeg 3,8 miljard dollar tegen 2,1 miljard dollar een jaar eerder, toen Walmart een grote last in de boeken moest zetten. Overigens waarschuwt Walmart wel dat de hogere importheffingen tegen China kunnen leiden tot prijsstijgingen van sommige producten voor Amerikaanse consumenten.