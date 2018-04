Goed jaar voor kottervisserij ondanks blijvende zorg

De Nederlandse kottervisserij heeft in 2017 opnieuw een goed jaar achter de rug. Het topjaar 2016 werd weliswaar niet geëvenaard, maar met een nettoresultaat van 73 miljoen euro ging het de vissers voor de wind. De zorgen in de sector zijn echter onverminderd groot.

Het resultaat van 2017 lag iets onder dat van 2016, toen de sector 81 miljoen euro omzette, blijkt uit een vrijdagmiddag gepubliceerd rapport van Wageningen Economic Research.

De vangsten van kottervissers liepen in 2017 iets terug ten opzichte van 2016, maar de hoge visprijzen en relatief lage brandstofkosten zorgden voor goede cijfers.

Ten opzichte van de jarenlange verliezen of marginale winsten in de periode vanaf 2000 tot en met 2013, zijn de nettoresultaten in de periode daarna beduidend gestegen. Met 2016 als topjaar.

Schol bracht gemiddeld 1,90 euro per kilo op tegen 1,68 euro in het jaar ervoor. De prijs van garnalen steeg door naar 7,45 euro per kilo. Tong daarentegen daalde van 11,07 euro per kilo naar 10,81 euro.

De gasolieprijs bedroeg in 2017 39 eurocent per liter. Dat is wel 5 eurocent hoger dan in 2016, maar nog altijd relatief laag.

Opgekocht

Uit het rapport blijkt verder dat de jarenlange slechte periode het einde betekende voor sommige vissers. Verschillende schepen zijn opgekocht door grotere bedrijven.

Het grootste deel van de platvisvissers maakte gebruik van de zogeheten pulskor, een manier om door middel van elektrische stootjes platvis in het net te krijgen. Van het totaal aan 286 kotters die in 2017 actief waren in de sector, waren zo’n 80 schepen uitgerust met pulskorren.

Aanlandplicht

Ondanks de goede cijfers kent de Nederlandse visserijsector een aantal zorgen. Onderzoekers in Wageningen noemen de mogelijke afschaffing van de pulsvisserij, de gevolgen van de brexit, de toenemende hoeveelheid windmolenparken op zee en de aanlandplicht. „Deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de bedrijfsvoering en winstgevendheid van de ondernemingen.”

Mosselkwekers zullen in 2017 naar verwachting een nettoresultaat van 5 miljoen euro realiseren, ondanks een lagere productie. De inkomsten stegen, dankzij een hogere mosselprijs, met 6 procent tot ongeveer 50 miljoen euro.