„Goed hertenvlees weggooien is jammer”

De meeste herten die in de Oostvaardersplassen worden afgeschoten, zijn gezonde dieren. Die hebben dus vlees dat prima geschikt is voor consumptie. Het zou jammer en helemaal niet duurzaam zijn om dat vlees zomaar weg te gooien, stelt Staatsbosbeheer.

Deze week begon Staatsbosbeheer met het afschieten van ongeveer 1800 edelherten in de Oostvaardersplassen. Er zijn tot nu toe enkele tientallen dieren gedood.

Staatsbosbeheer gaat gezonde dode herten verkopen aan poelier en wildgroothandel Pieter van Meel uit Amsterdam. De bos- en natuurbeheerder van de Nederlandse Staat krijgt daar wel geld voor, maar dat weegt volgens hen niet op tegen de kosten die moeten worden gemaakt voor het enorme karwei en voor het goed aanleveren van de dode herten.

Uitstekende kwaliteit

De Amsterdamse poelier Van Meel, aangesloten bij de befaamde horecagroothandel Lindenhoff, is een bekende van Staatsbosbeheer. Het bedrijf verwerkt al jaren het wild dat op de Veluwe wordt geschoten.

Kogelkolder in de Flevopolder

Ook wild uit de Kroondomeinen en uit de Amsterdamse Waterleidingduinen komt bij hem terecht. „In het jachtseizoen halen we meerdere keren per week herten, zwijnen en reeën op”, aldus het bedrijf. „Nederlands wild heeft een uitstekende kwaliteit, omdat het anders dan in andere landen niet speciaal voor de jacht wordt uitgezet.”

De verkoop van het hertenvlees uit de Oostvaardersplassen krijgt veel aandacht, omdat er heel veel ophef is geweest over het al dan niet afschieten van de 1830 edelherten.

Uitverkocht

Toch is het niets bijzonders. Niet alleen Staatsbosbeheer, ook Nationaal Park De Hoge Veluwe verkoopt elk jaar wildpakketten met vlees van herten en wilde zwijnen die in het park worden afgeschoten. Het wildbraad van De Hoge Veluwe is meestal in een mum van tijd uitverkocht.

Een pakket met ongeveer 4 kilo zwartwild (wilde zwijnen) kost 99,95 euro.

Een vergelijkbaar pakket roodwild (herten) 95,00 euro. Sinds dit jaar verkoopt het park in de zomer ook barbecuepakketten. Die zijn volgens het park weggevlogen, want wild eten wordt steeds populairder.

Stoer eten

Dat merken ook de horecagroothandels, die zeker in het najaar en de winter het wild niet aangesleept krijgen. „Zowat elk restaurant heeft hertenbiefstuk op de kaart staan. Het geldt als stoer eten en dat is hip”, aldus groothandel Hanos.

De groothandel is wel wat duurder dan de natuurbeheerders van de Veluwe: een kilo hert kost daar 25,50 euro, exclusief btw.

Free Nature, beheerder van Nederlandse natuurgebieden met grote grazers, verkoopt ook al jaren „wildernisvlees.” „Een echt natuurproduct”, aldus de organisatie. „Het meest natuurlijke vlees dat er bestaat.”

Free Nature laat een deel van het afgeschoten wild liggen in de natuurgebieden, als prooi voor ander wild. Dat doet Staatsbosbeheer ook in de Oostvaardersplassen.

Destructiebedrijf

Zieke dieren worden afgevoerd naar destructiebedrijf Rendac in Son (Brabant).

Wat de biefstukken uit de Oostvaardersplassen gaan kosten, is nog niet bekend. De poelier heeft het in de decembermaand te druk om de berg extra vlees te verwerken en begint daar daarom pas in januari mee. Tot die tijd gaan de afgeschoten herten in een koeling, die speciaal in het natuurgebied is gebouwd.

Besterven

De poelier haalt de kadavers op en laat ze in zijn bedrijf nog een paar weken besterven, zoals gebruikelijk is met wild.

Daarna komt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit elk dier keuren. Goedgekeurd vlees wordt vervolgens verwerkt voor consumptie en geleverd aan toprestaurants.

Particulieren kunnen het vlees vanaf januari via internet bestellen.

Voedselbank

Een deel van het wild uit de Waterleidingduinen gaat naar de Voedselbank. Het is de bedoeling dat een deel van het vlees uit de Oostvaardersplassen ook naar een „maatschappelijk doel” gaat. Want iedereen wil nu weliswaar wild eten, maar goedkoop is dat nog nooit geweest.