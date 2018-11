Goed gesprek Trump met Chinese collega Xi

De Amerikaanse president Donald Trump heeft naar eigen zeggen een goed gesprek gevoerd met zijn Chinese collega Xi Jinping. Trump meldde op zijn Twitteraccount dat ze over veel onderwerpen hebben gesproken, maar dat de nadruk lag op de handel. Ook hebben de twee over Noord-Korea gepraat.

Volgens Trump krijgen de gesprekken een vervolg tijdens de geplande ontmoeting tussen de heren op de G20-top in Argentinië. De Chinese president Xi zei later bereid te zijn om Trump te ontmoeten.

Xi sprak volgens Chinese staatsmedia verder de hoop uit dat China en de VS, de twee grootste economieën te wereld, in staat zullen zijn om een „stabiele en gezonde relatie” te bevorderen. Ook is volgens Xi met Trump gesproken over het uitbreiden van bilaterale handelsbetrekkingen.

China en de VS liggen al een tijdje op ramkoers. De landen slaan elkaar over en weer met importtarieven om de oren. Dit zorgt ook voor spanningen op de financiële markten.

Over de kwestie Noord-Korea sprak Xi de hoop uit dat de VS en Noord-Korea verdere stappen maken met de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. Xi zou in dat proces een constructieve rol willen blijven spelen.