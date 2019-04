Goed 2018 tuinbranche door mooi weer

De tuinbranche heeft vorig jaar goede zaken gedaan. Dat was volgens belangenvereniging Tuinbranche Nederland te danken aan het mooie weer. Ook dit jaar gaat het beter, maar die cijfers zijn moeilijker te vergelijken omdat het vorig jaar koud was in de eerste drie maanden van het jaar tegen een zacht eerste kwartaal van 2019.

De omzet bij onder meer tuincentra en webwinkels ging vorig jaar met 6,5 procent omhoog tot ruim 1,5 miljard euro. Er werd bijvoorbeeld meer groen als bomen en struiken verkocht. Mogelijk komt dat doordat mensen door gemeenten en waterschappen worden aangemoedigd om hun tuin te vergroenen om zo de waterberging te vergemakkelijken.

Tuinbranche Nederland ziet deze trend doorzetten. Zo werden vorige maand ruim 50.000 tuintegels bij tuincentra van Intratuin omgeruild voor plantjes. Vijf jaar geleden leverde diezelfde actie nog nauwelijks tegels op. Ook worden er meer hagen verkocht, volgens Tuinbranche Nederland ter vervanging van schuttingen.

De tuincentra verkochten door het mooie weer vorig jaar ook ruim een vijfde meer barbecues en bijbehorende artikelen. Ook besteedden mensen meer geld aan wateropslag en bewatering van de tuin.

Tuinartikelen en planten worden het vaakst in tuincentra, die 22 procent van de markt in handen hebben, gekocht. Onlineverkopen zijn inmiddels goed voor 20 procent van de omzet.