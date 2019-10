‘GM wil non-stop onderhandelen’

General Motors (GM) wil onafgebroken onderhandelen met vakbond United Auto Workers (UAW), om een einde te maken aan de inmiddels 25 dagen durende staking bij de autobouwer.

GM heeft een brief met die strekking verzonden aan de bond, aldus persbureau Reuters. De grootste Amerikaanse automaker is naar verluidt gefrustreerd dat de UAW, sinds een recent nieuw voorstel, nog geen formele reactie of tegenbod heeft gegeven.

Bij tientallen vestigingen van GM ligt sinds vorige maand het werk stil vanwege een conflict over onder meer lonen en banen. Het is de eerste landelijke staking bij GM in twaalf jaar en de grootste bij een grote Amerikaanse autobouwer sinds 1982. Ongeveer 48.000 werknemers sloten zich aan bij de acties. Kenners schatten dat de acties GM al meer dan 1 miljard dollar hebben gekost.