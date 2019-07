GM stelt lancering zelfrijdende taxi uit

Autobouwer General Motors laat voorlopig geen zelfrijdende taxi’s rondrijden. Eind dit jaar zouden de volledig autonome voertuigen gelanceerd moeten worden, maar dat wordt niet gehaald, liet topman Dan Ammann van GM-dochter Cruise woensdag weten.

GM Cruise is een eigen afdeling van General Motors die zich bezighoudt met zelfrijdende auto’s. Die heeft in het afgelopen jaar 7 miljard dollar aan investeringen binnengehaald. In San Francisco rijden al aangepaste Chevrolets Bolt rond, maar nog niet zelfstandig. „Om het prestatie- en veiligheidsniveau te halen dat nodig is voor een volledig chauffeurloze dienst in San Francisco zullen we het aantal testkilometers dit jaar aanzienlijk opvoeren. Het gevolg is dat de timing van een volledig chauffeurloze dienst voorbij het einde van dit jaar gaat”, schrijft Ammann.

Concurrenten van GM Cruise hebben ook moeite om hun zelfrijdende auto’s de weg op te krijgen. Waymo, een zusterbedrijf van Google, wilde eind vorig jaar autonoom gaan rijden, maar haalde die deadline niet. Tesla en Uber hebben te maken gehad met dodelijke ongelukken.