GM schrapt duizenden banen in Noord-Amerika

De Amerikaanse automaker General Motors (GM) gaat volgend jaar flink snijden in zijn personeelsbestand. Het concern wil ook vijf fabrieken in Noord-Amerika sluiten, zo werd maandag bekendgemaakt. Eind 2019 sluit GM bovendien twee fabrieken buiten het continent.

In totaal schrapt GM meer dan 10.000 banen. Het gaat om zo’n 15 procent van alle medewerkers, waaronder een kwart van alle managementfuncties. Volgens de automaker zijn de forse ingrepen nodig om winstgevend te blijven. Daarnaast wil het bedrijf met de maatregelen beter kunnen inspelen op de toenemende vraag naar elektrische auto’s.

De reorganisatie moet kostenbesparingen van circa 6 miljard dollar opleveren. GM wil dat geld onder meer investeren in de ontwikkeling van elektrische aandrijvingssystemen. „Deze stappen geven ons de flexibiliteit om in de toekomst te investeren”, zei bestuursvoorzitter Mary Barra.

GM boekte het voorbije kwartaal nog verrassend goede resultaten. Volgens Barra is het daarom juist nu zaak om in te grijpen. „We willen ervoor zorgen dat we goed gepositioneerd blijven, en je kunt dat het beste doen als het bedrijf er nog goed voorstaat.” Daar zijn medewerkers van een fabriek in het Canadese Oshawa het niet mee eens. Ze liepen maandag uit protest weg van hun werkplek, meldt vakbond Unifor via Twitter.

Het gaat bij de geplande sluitingen om drie assemblagelijnen in Canada en de Verenigde Staten en twee Amerikaanse fabrieken voor aandrijvingssystemen. Eerder kondigde de GM al de sluiting van een fabriek in Zuid-Korea aan. De sluiting van twee niet-Amerikaanse fabrieken komt daar nog bovenop. GM kondigde ook aan te stoppen met de productie van bepaalde modellen van zijn merken Chevrolet, Cadillac en Buick