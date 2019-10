GM en vakbond langzaamaan richting akkoord

Autoconcern General Motors (GM) en vakbond United Auto Workers onderhandelen woensdag verder over een nieuw loonakkoord. Een overeenkomst zou een einde maken aan de wekenlange stakingen bij het bedrijf achter de merken Chevrolet, Buick en Cadillac. Langzaam maar zeker lijken de partijen nader tot elkaar te komen.

Werknemers van tientallen vestigingen in de Verenigde Staten staken sinds medio september uit onvrede over hun loon. Ook zijn ze het niet eens met de status van tijdelijke medewerkers, die soms al jaren achtereen voor GM werken. Over dat laatste twistpunt zou nu een compromis gesloten zijn. Het gaat om de eerste staking bij GM in twaalf jaar.

Veel vooruitgang in de onderhandelingen boekten vakbonden en GM dit weekend al. Dinsdag voegde topvrouw Mary Barra zich bij de gesprekken. Een akkoord is hard nodig, want de automaker voelt de acties stevig in de portemonnee. Volgens analisten kostten de werkonderbrekingen GM al circa 2 miljard dollar.