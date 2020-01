‘GM brengt naam Hummer terug voor elektrische pick-up’

De originele Hummer is een forse terreinwagen die enorme hoeveelheden benzine slurpt, maar binnenkort is het mogelijk om zonder eventuele gewetenswroeging in een auto met die naam rond te rijden. General Motors (GM) brengt de naam Hummer namelijk terug voor een elektrische pick-up, meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Over twee jaar moet die auto te koop zijn.

De nieuwe Hummer zal volgens de zakenkrant in een beperkte oplage worden geproduceerd. De wagen krijgt het uiterlijk van een jeep en is bedoeld voor mensen die graag op ruw terrein rijden.

De Hummer moet de eerste worden in een reeks elektrische pick-uptrucks en suv’s die GM de komende jaren op de markt wil brengen. Om de terugkeer van de Hummer onder de aandacht te brengen heeft GM de hulp ingeroepen van basketbalster LeBron James. Hij treedt op in een reclamespotje dat tijdens de Super Bowl, de finale van het American Footballseizoen, wordt uitgezonden.

Met de productie van de originele Hummer is GM in 2010 gestopt.