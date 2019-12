Glutenvrije oliebol is gewild

Onder de merknaam Happy Bakers verkoopt de Zeeuwse bakker Peter Bliek sinds kort glutenvrij brood en banket. Ook mensen die niet allergisch zijn kiezen steeds vaker voor glutenvrij, omdat ze dat vinden passen bij een gezonde leefstijl.

Bliek Meesterbakkers is het eerste bakkersbedrijf in Zeeland en een van de eerste in Nederland die brood, broodjes, cakes, brownies, muffins, country cookies, bagels en ook oliebollen en gevulde speculaasstaven maakt die geheel vrij zijn van gluten. En vanaf januari komen daar ook glutenvrije eierkoeken bij. „Ik ben een bakker in hart en nieren en ik vond het enorm uitdagend om aan de ontwikkeling van deze productlijn mee te werken”, vertelt Jan de Muynck, die productieleider is bij Bliek Meesterbakkers.

Hij en zijn baas Peter Bliek signaleren dat ‘glutenvrij’ „een beetje hip en trendy” is, zoals ze het noemen. „Het zijn allang niet meer alleen mensen met een allergie voor gluten - coeliakie - die kiezen voor eten zonder gluten”, constateert Peter Bliek. „Een nog altijd groeiende groep in de samenleving die bewust kiest voor gezond eten is er óók naar op zoek. Dat zijn mensen die gaan voor vegan, zoutarm en lactosevrij.”

Een paar jaar zijn ze bij Bliek Meesterbakkers bezig geweest met testen en experimenteren. Uiteindelijk vonden ze een geschikte combinatie van zetmelen om de glutenvrije productielijn te kunnen opzetten. Glutenvrij brood is wel wat duurder dan gewoon brood. Dat komt volgens Bliek en De Muynck omdat de productiekosten hoog zijn. „We moesten een speciale machine aanschaffen om het glutenvrije deeg, dat erg slap is, goed te kunnen verwerken”, legt De Muynck uit. „En de producten worden zuurstofarm verpakt, een procédé waardoor ze lang houdbaar en vers blijven, maar dat ook kostbaar is. En er moest natuurlijk een speciale bakkerij worden gebouwd naast de bestaande bakkerij, want glutenvrij brood mag niet worden gebakken in een ruimte waar ook gewoon brood wordt gemaakt.”

Ook de gecertificeerde grondstoffen die de bakker gebruikt zijn erg prijzig. Peter Bliek hoopt dan ook dat er erg veel vraag zal zijn naar zijn product, dat al online te bestellen is via de webhop.

Bliek: „We hebben een contract gesloten met de winkelketen Gezond en Wel, die vanaf januari ons glutenvrije assortiment gaat verkopen. Daar zijn we erg blij mee. Gezond en Wel heeft honderd winkels in het hele land. We hopen dat die een mooie uitvalsbasis vormen om onze producten landelijk verder uit te rollen, waarbij we ons in de eerste plaats richten op gespecialiseerde winkels; denk aan reformwinkels en winkels voor natuurvoeding. We willen natuurlijk ook graag in de supermarkt liggen, maar het is niet de bedoeling dat ze daar tegen stuntprijzen aan de man worden gebracht. Dit product mag geen stuntartikel worden.”

De grondstoffen betrekt Bliek bij de Zeeuwse producent van bakkersgrondstoffen Zeelandia. „Die was eigenlijk gelijktijdig met ons bezig met het ontwikkelen van een glutenvrije tak”, vertelt Jan de Muynck. „Zo konden de recepturen van beide bedrijven als het ware in elkaar worden geschoven. Het bleek een gouden combinatie.”

Glutenvrij, dat smaak minder lekker. Dat is volgens Peter Bliek de heersende opvatting. Maar met zijn glutenvrije productielijn heeft hij nu het tegendeel bewezen, is zijn overtuiging. Bliek: „Ik heb de proef op de som genomen en heb mensen ons brood laten proeven. Toen ik vertelde dat het glutenvrij was, geloofden ze me niet. Je proeft het verschil niet.”

De glutenvrije oliebollen van het Middelburgse bakkersbedrijf zijn in ieder geval niet aan te slepen. Jan de Muynck: „We verwachten er tegen het eind van de decembermaand een half miljoen te hebben gemaakt. Zojuist kwam er nog een bestelling binnen van een klant die er 25.000 wilde hebben. Deze maand hopen we ook 10.000 speculaasstaven te verkopen.

Het bakkersbedrijf bestaat al 88 jaar onder de naam Bliek Meesterbakkers en heeft op dit moment in Zeeland negen winkels, Peter Bliek: “Wij zijn een volcontinubedrijf, alleen op de zondag wordt er niet gewerkt. Maar al onze producten zijn en blijven puur ambachtelijk.”

Bedrijfsgegevens

Naam: Bliek Meesterbakkers

Waar: Middelburg

Activiteit: bakkerij

Sinds: 1931

Aantal werknemers: 115 fte (in de zomer 140)

Omzet: 11 tot 13 miljoen

