Glansrijk beursdebuut voor Uber-rivaal Lyft

Taxibedrijf Lyft steeg vrijdag bij zijn debuut op de beurs in New York direct flink in waarde. De rivaal van Uber werd door beleggers gewaardeerd op zo’n 25 miljard dollar.

De uitgifteprijs van de aandelen was vastgesteld op 72 dollar, maar Lyft opende uiteindelijk met een koers van 87,24 dollar. De in San Francisco gevestigde onderneming haalde ruim 2,3 miljard dollar op door circa 32,5 miljoen aandelen in de markt te zetten. De opbrengst wordt deels gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en overnames.

Lyft is in tegenstelling tot Uber alleen in Noord-Amerika actief. Uber maakt naar verwachting later dit jaar ook zijn debuut op de beurs. Met een geschatte waardering van 100 miljard tot 120 miljard dollar is Uber nog een stuk groter. Beide bedrijven zijn verlieslatend.