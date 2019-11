GroenLinks en SGP pleiten voor meer ruimte op de werkvloer voor rouwverwerking.

Zo is het aantal cao’s waarin afspraken staan over rouwbegeleiding beperkt, stellen de partijen in een manifest. GroenLinks en SGP willen dat minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) sociale partners aanspoort afspraken te maken over rouwverlof en rouwbegeleiding. De partijen boden woensdag bij de begrotingsbehandeling van het departement het manifest aan de bewindsman aan.