GKN haalt productie onderdelen F-35 van Turkije naar Nederland

Het Britse GKN Aerospace, moederbedrijf van Fokker, haalt de productie van onderdelen voor het gevechtsvliegtuig F-35 Lightning II van Turkije naar Nederland. De F-35 staat beter bekend als de Joint Strike Fighter (JSF).

Een woordvoerder van GKN bevestigde een bericht over de verplaatsing in Het Financieele Dagblad. Het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin, dat de leiding heeft over het JSF-project, heeft GKN verzocht om de productie van bekabelingsonderdelen voor de straaljager uit het Turkse Izmir te verhuizen naar het Brabantse Hoogerheide.

De stap heeft te maken met de Turkse koop van het Russische S-400 luchtafweersysteem. Vanwege de Turkse aankopen van de S-400 werd de deelname van Turkije aan het JSF-programma door de Verenigde Staten opgeschort en mag het land geen JSF’s meer kopen. Washington wil namelijk niet dat NAVO-partner Turkije wapentuig van Russische makelij koopt. Turkije wilde oorspronkelijk honderd JSF-toestellen kopen.

Nederland heeft 46 F-35’s besteld, waarvan er twaalf zijn geleverd. Daarvan staan er inmiddels vier in Leeuwarden en acht toestellen worden in de Verenigde Staten gebruikt voor het opleiden en trainen van Nederlandse jachtvliegers.