Gijzelsoftware legt systemen handelsbedrijf Reesink plat

Distributeur van onder meer landbouwmachines Royal Reesink is slachtoffer geworden van een aanval met gijzelsoftware. Daardoor liggen de computersystemen van het Nederlandse handelsbedrijf al ongeveer een week plat. Inmiddels worden de netwerken wel weer opgestart en de onderneming hoopt vrijdag alles weer in de lucht hebben.

Dit bevestigde Reesink na berichtgeving door de Volkskrant. Volgens het dagblad loopt de schade waarschijnlijk in de miljoen euro’s, maar hierover doet het bedrijf zelf geen uitspraken. Ook kan een woordvoerster van Reesink niet aangeven of het bedrijf de criminelen losgeld heeft moeten betalen om de aanval te stoppen.

Reesink heeft zijn hoofdzetel in Apeldoorn en is actief in meerdere landen. Bij het bedrijf werken ongeveer 2500 mensen.