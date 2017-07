Gifschandaal eierbranche breidt zich snel uit

Het gifschandaal in de eiersector breidt zich snel uit. Het aantal pluimveebedrijven dat door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wordt geblokkeerd gaat in de richting van de 200. Dat laat een woordvoerster van de voedselwaakhond donderdag desgevraagd weten. De schade voor gedupeerde boeren is enorm. Mest en eieren moeten vernietigd en de kippen geruimd.

Eerder meldde de NVWA dat „tientallen” kippenboerderijen op slot zouden gaan. „We denken nu dat het aantal tussen de honderd en tweehonderd uitkomt, dichter bij de tweehonderd dan bij de honderd”, aldus de woordvoerster.

Alle leghennenhouders worden dezer dagen door de NVWA gebeld. De blokkade gaat in zodra een pluimveehouder in dat telefoongesprek aangeeft dat hij dit jaar het servicebedrijf heeft ingehuurd dat ervan wordt verdacht bloedluis te hebben bestreden met het in de veehouderij verboden insecticide fipronil te hebben gebruikt. Tegen dat bedrijf loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek, meldt de woordvoerster.

Bloedluisgif in ei bezorgt kippenboeren slapeloze nachten

De NVWA noemt om die reden geen naam, maar pluimveehoudersorganisatie LTO-NOP meldt dat het om Chickfriend uit Barneveld gaat. Dit bedrijf wil geen reactie geven. Op sociale media nemen diverse pluimveehouders het op voor Chickfriend. Het Nederlandse bedrijf zou te goeder trouw gebruik hebben gemaakt van een product van een Belgische leverancier. Die laatste wordt er door justitie in België van verdacht „uit winstbejag” fipronil te hebben toegevoegd aan een legaal bloedluismiddel, dat daardoor effectiever werd.

Op geblokkeerde bedrijven komt de NVWA monsters nemen van eieren, kippen en mest. Als daarin fipronil wordt aangetroffen, blijft het betrokken bedrijf geblokkeerd. De pluimveehouder dient vervolgens een plan van aanpak op te stellen waarin hij aangeeft hoe hij er zorg voor draagt dat eieren, kippen en mest worden vernietigd. Pas nadat de NVWA dit plan heeft goedgekeurd, kan het afvoeren beginnen. Bovendien is de pluimveehouder verplicht om reeds eerder afgeleverde eieren uit het handelskanaal terug te halen.

De schade voor een gedupeerde pluimveehouder is veel groter dan de gemiste opbrengst aan eieren. Ook het vroegtijdig en verantwoord doden van de kippen, de afvoer van de eieren en dode kippen naar destructiebedrijf Rendac en de afvoer van de mest naar de mestverbrandingsinstallatie in Moerdijk komen voor zijn rekening.

Het ruimen van de kippen is een verantwoordelijkheid van de boer zelf, geeft de NVWA aan. „Dat is dus anders dan bij vogelgriep. Het gaat hier niet om een besmettelijke dierziekte”, zegt de woordvoerster. Volgens haar is vergassing van de kippen door een gespecialiseerd bedrijf een mogelijkheid.