„Ghosn wilde topman Nissan vervangen”

Carlos Ghosn, de gearresteerde voorzitter van Nissan, werkte aan een plan om de topman van het Japanse autobedrijf te vervangen. Ghosn was ontevreden over de prestaties van Hiroto Saikawa. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden bij Nissan.

Naar verluidt werkte Ghosn al enige maanden aan een wijziging van het topmanagement bij Nissan. Hij zou dit plan willen voorleggen op een bestuursvergadering in november, maar zijn arrestatie in Japan drie weken geleden voor vermeende belastingfraude stak hier een stokje voor. Inmiddels heeft Nissan Ghosn ontslagen als voorzitter.

Ghosn wordt naar verwachting maandag officieel in staat van beschuldiging gesteld wegens belastingfraude en misbruik van bedrijfsbezittingen. Hij is op papier nog steeds topman van de Frans-Japanse auto-alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Ook is hij nog altijd formeel baas van Renault.