„Ghosn wilde fiscaal weg uit Nederland”

Carlos Ghosn, de gevallen Nissan- en Renault-topman, wilde af van zijn Nederlandse belastingplicht. Volgens bronnen wilde hij zijn fiscale Nederlanderschap inruilen voor een fiscale woonplaats in Zwitserland, zo schrijft de Franse krant L’Express.

Ghosn zit al maanden vast in een Japanse cel op verdenking van onder meer fraude. Hij was volgens de krant al langer bezig met de fiscale verhuizing, omdat hij in Nederland niet meer in aanmerking kwam voor bepaalde vrijstellingen van belastingafdrachten.

Nissan zette in november Ghosn aan de kant wegens financieel wangedrag. Ook Renault nam inmiddels afscheid van hem, nadat uit eigen onderzoek van de Franse automaker misstanden aan het licht waren gekomen.