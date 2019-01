„Ghosn kreeg 7 miljoen via Nederlands bedrijf”

De gevallen Nissan-topman Carlos Ghosn ontving 7 miljoen euro via een in Nederland opgezet bedrijf door Nissan en Mitsubishi. Dat meldt de Franse zakenkrant Les Echos.

De twee autofabrikanten richtten in juni 2017 Nissan Mitsubishi BV op om bonussen aan medewerkers en managers te betalen. De top van beide bedrijven zou niet via deze Nederlandse tak bonussen ontvangen. Toch werd Ghosn vorig jaar februari op de loonlijst gezet van de joint venture, waardoor ook hij voor bonussen in aanmerking kwam. Dat gebeurde volgens de krant zonder medeweten van andere directieleden.

Ghosn zit al sinds half november in de cel in Japan op verdenking van belastingfraude als baas van Nissan. De arrestatie van de autobaas heeft tot spanningen geleid binnen de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Nissan en Mitsubishi ontsloegen Ghosn, terwijl Renault eerst bewijzen wil zien van zijn misdaden.