Ghosn gebruikte vliegtuig voor vlucht uit Japan ‘illegaal’

Het privévliegtuig waarmee Carlos Ghosn Japan ontvluchtte, is volgens het charterbedrijf MNG illegaal gebruikt. De Turkse vliegtuigverhuurder maakte bekend dat het twee vliegtuigen heeft geleverd die gebruikt zijn voor de ontsnapping van Ghosn. Zijn naam stond volgens MNG nergens vermeld als passagier.

MNG heeft aangifte gedaan. Een medewerker van het bedrijf heeft toegegeven de vluchtgegevens te hebben vervalst. De Turkse autoriteiten onderzoeken de medewerker, die volgens MNG geen hulp van collega’s kreeg.

In december verhuurde MNG twee vliegtuigen aan op het oog verschillende klanten, laat het bedrijf weten. Een daarvan zou van Dubai naar Osaka vliegen en vervolgens naar Istanbul. Het andere vliegtuig vloog van Istanbul naar Beiroet. Later bleek dat Ghosn van de twee vluchten gebruik heeft gemaakt. Volgens anonieme Turkse officials werd Ghosn in een doos van het ene naar het andere vliegtuig vervoerd.

Behalve de medewerker van MNG heeft Turkije nog zes mensen opgepakt rond de vlucht van Ghosn. Vier van hen waren piloten van de privéjets.