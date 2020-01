Ghosn: familie had niets met vlucht te maken

De familie van Carlos Ghosn had niets met zijn vlucht van Japan naar Libanon te maken. Dat heeft de gevallen automagnaat in een verklaring laten weten. Ghosn zegt zijn ontsnapping helemaal zelf te hebben gepland.

Volgens verschillende media heeft de familie van Ghosn, en dan met name zijn vrouw, een grote rol gespeeld bij het plannen van de vlucht. De vlucht zou vanuit meerdere landen zijn voorbereid.

Er is nog veel onduidelijk over hoe Ghosn, die in Tokio onder huisarrest stond en 24 uur per dag werd bewaakt, Japan is ontvlucht. Wel zeker is dat hij van Japan naar Turkije vloog en daarvandaag met een privévliegtuig naar Beiroet ging. Dat land zou hij op een Frans paspoort zijn binnengekomen.

Ghosn, die aan het roer stond van Nissan, Renault en een samenwerkingsverband met Mitsubishi, zat ruim een jaar vast in Japan op verdenking van miljoenenfraude. Een deel van die tijd zat hij in een cel in Tokio, maar al maanden mocht hij een rechtszaak in huisarrest afwachten. De gevallen automagnaat wist rond de jaarwisseling Japan te ontvluchten.