„Ghosn deed meer betalingen met geld Nissan”

De gevallen automagnaat Carlos Ghosn blijkt voor nog eens voor 48 miljoen dollar, omgerekend zo’n 42 miljoen euro, aan privébetalingen te hebben gedaan met geld van Nissan. Dat schrijft de Japanse zakenkrant Nikkei op basis van ingewijden. Eerder werd al bekend dat Ghosn een betaling van 14,7 miljoen dollar had gedaan.

Ghosn betaalde Nissan-dealers in Oman en Libanon respectievelijk 32 miljoen en 16 miljoen dollar. Dat gebeurde via het in Dubai gevestigde Nissan Midden-Oosten. De betalingen vonden ongeveer rond dezelfde tijd plaats als een betaling van 14,7 miljoen dollar aan een onderneming van de Saudische zakenman Khaled al-Juffali. Die zou Ghosn hebben geholpen persoonlijke verliezen rond de financiële crisis van 2008 weg te werken.

Alle drie de betalingen kwamen uit een speciale reserve die Nissan had aangelegd voor zijn topman. Dat fonds kon Ghosn naar eigen inzicht aanspreken. Japanse openbaar aanklagers vermoeden dat Ghosn die reserve had laten aanleggen om pivézaken te kunnen afhandelen.