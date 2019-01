Ghosn blijft in Japanse cel

Oud-topbestuurder Carlos Ghosn van autobedrijf Nissan blijft opgesloten in een Japanse gevangenis. Een rechter heeft zijn jongste verzoek tot vrijlating op borgtocht afgewezen, ondanks verschillende toezeggingen van de 64-jarige bestuurder.

Zo wilde Ghosn een hogere borgtocht betalen en stelde hij voor om een appartement in Tokio te huren, een enkelband te dragen en zijn paspoort in te leveren. Ook zou hij zelf zijn bewaking willen financieren. De gevallen automagnaat benadrukt onschuldig te zijn en dit te willen bewijzen.

Ghosn wordt verdacht van financieel wangedrag bij Nissan. Sinds hij half november werd gearresteerd is zijn voorarrest al verschillende keren verlengd. Volgens zijn advocaten is Ghosn wel ziek geworden door zijn verblijf in een koude cel.