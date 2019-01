Ghosn blijft in Japanse cel

Oud-topbestuurder Carlos Ghosn van autobedrijf Nissan blijft opgesloten in een Japanse gevangenis. Een rechter heeft zijn jongste verzoek tot vrijlating op borgtocht afgewezen.

De 64-jarige Ghosn wordt verdacht van financieel wangedrag bij Nissan. Sinds hij half november werd gearresteerd is zijn voorarrest al verschillende keren verlengd. Vorige week verscheen Ghosn voor het eerst in het openbaar tijdens een hoorzitting. Hij ontkende alle beschuldigingen en toonde zich strijdbaar. Volgens zijn advocaten is Ghosn wel ziek geworden door zijn verblijf in een koude cel.