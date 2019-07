GGZ Nederland en vakbonden bereiken cao

Iedereen die werkt in de geestelijke gezondheidszorg gaat er in salaris fors op vooruit. De komende tweeënhalf jaar stijgen de lonen 8,3 procent, hebben de vakbonden, waaronder CNV, met GGZ Nederland afgesproken in een nieuwe cao. Daarin zijn ook afspraken gemaakt over hogere vergoedingen voor stagiairs en leerlingen. Personeel krijgt bovendien een eenmalige uitkering van 500 euro.

De nieuwe cao loopt van 1 juni dit jaar tot en eind november 2021. Door het onderhandelingsresultaat wordt het aantrekkelijker om te werken in de geestelijke gezondheidszorg, aldus de CNV. „Onze leden zeggen niet voor niets dat het kei- en keihard nodig is om mensen in de sector te behouden de komende jaren. We moeten dan wel zorgen dat ze het vol kunnen houden”, aldus een woordvoerder van de bond.

De achterban moet zich nog wel over het akkoord uitspreken.