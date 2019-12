Gezocht: Bedrijven die willen verduurzamen

De Week van de Schepping in 2020 (9-14 maart) heeft als thema ”Ondernemen met oog voor de schepping”. Voor de themaweek is het Reformatorisch Dagblad op zoek naar ondernemers uit de achterban die zakelijk worstelen met duurzaamheid. Ze weten bijvoorbeeld niet waar te beginnen bij het verduurzamen van hun bedrijf. Om hen op gang te helpen en concrete stappen te zetten wil het Reformatorisch Dagblad zes ondernemers in aanloop naar de Week van de Schepping een duurzaamheidsscan aanbieden. Adviesbureau DWA voert deze scans uit. Over de tips en tops zal worden gepubliceerd in de krant.

Wilt u meedoen? Mail gegevens over uw bedrijf en een korte motivatie voor 20 december naar duurzaam@refdag.nl. Uit de aanmeldingen selecteert de redactie zes bedrijven.