Gevallen topman Intel vindt nieuwe baan

De gevallen topman van chipgigant Intel, Brian Krzanich, heeft een nieuwe baan. Hij is benoemd tot topman van het Amerikaanse bedrijf CDK Global, dat onder meer IT-diensten levert aan autohandelaren.

In juni trad Krzanich met onmiddellijke ingang af bij Intel vanwege een relatie met een werknemer, wat tegen de regels is bij het concern. Hij stond sinds mei 2013 aan het hoofd van ’s werelds grootste chipbedrijf, waar hij in al sinds 1982 werkte. De 58-jarige Krzanich volgt bij CDK bestuursvoorzitter Brian MacDonald op.

CDK wijst bij de benoeming van Krzanich op zijn ruime ervaring op technologiegebied. De jaaromzet ligt op meer dan 2 miljard dollar. Het bedrijf helpt autodealers onder meer met automatisering.