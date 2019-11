Gevallen baas McDonald’s ook weg bij Walmart

De ontslagen McDonald’s-topman Steve Easterbrook vertrekt als commissaris bij Walmart. Volgens het Amerikaanse supermarktconcern stapt hij per direct op. Het besluit zou niets te maken hebben met enig verschil van inzicht rond de gang van zaken bij Walmart, zo werd erbij vermeld. Meer details zijn niet verstrekt.

Easterbrook moest afgelopen weekend opstappen bij McDonald’s. Hij was een relatie aangegaan met een medewerker en dat strookt niet met het beleid van de fastfoodgigant. De 52-jarige Brit was sinds 2015 topman bij McDonald’s. Onder zijn leiding werd de samenwerking met bezorgdienst UberEats opgezet en zijn veel restaurants vernieuwd. Sinds zijn aantreden was de waarde van het aandeel McDonald’s bijna verdubbeld.