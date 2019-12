Gesteggel over afspraken tussen kabinet en boeren

Het kabinet heeft wel degelijk afspraken gemaakt met de boeren, zegt landbouwminister Carola Schouten. Wel moeten er nog zaken worden uitgewerkt, onder meer rond dier- en fosfaatrechten.

„Ik zie een gespreksverslag, ik zie geen enkel akkoord”, stelde D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. „Ik zou ook graag van de minister horen dat er geen sprake is van een akkoord, maar dat er sprake is van een gespreksverslag. Frank Futselaar (SP) en Roelof Bisschop (SGP) wezen hem erop dat in het document staat dat het om een verslag van afspraken gaat. „Ik heb kennis genomen van het gespreksverslag”, reageerde De Groot op de vraag van de Bisschop of hij zich er namens D66 aan conformeerde. „De heer De Groot legt hiermee een bom onder het kabinet”, concludeerde Bisschop.

De Groot stelde dat hij het als een gespreksverslag leest „omdat er heel veel zaken in staan die gewoon nog niet afgesproken zijn in het kabinet. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de krimp van de veestapel. Het beeld is ontstaan dat er van een krimp van de veestapel geen sprake meer is.”

En dat was tegen het zere been van de D66’er, die zich eerder de woede van de agrarische sector op de hals haalde door voor een halvering van de veestapel te pleiten. „Dat beeld is absoluut onjuist. De inzet van D66 op dat punt bekend, en ik wil ook duidelijk van de minister horen dat krimp van de veestapel nog steeds op de agenda staat, en dat daar nog nadere afspraken over worden gemaakt.”

Status

Minister Schouten stelde in reactie op de vragen over de status van het verslag van het ontbijt van maandag op het Catshuis dat het gaat om „afspraken en randvoorwaarden.” Het is „meer dan een gespreksverslag”, aldus de bewindsvrouw.

Over de omvang van de veestapel zei Schouten: „Ik heb steeds gezegd dat krimp geen doel op zichzelf is. Het kan wel een gevolg zijn van de maatregelen.” De minister wees erop dat de afspraak dat er van generieke krimp en gedwongen opkoop geen sprake zal zijn, niet nieuw zijn. Volgens Schouten is er over dier- en fosfaatrechten „nog geen afspraak of iets dergelijks gemaakt.” Het kabinet wil voor 1 februari 2020 meer duidelijkheid geven op dit punt.

De Groot nam genoegen met de reactie van Schouten. „De omvang van de veestapel staat nog steeds op de agenda”, concludeerde het D66-Kamerlid.