Gestage groei voor Schiphol

Schiphol heeft vorig jaar 71 miljoen passagiers verwelkomd. Daarmee lag de reizigersstroom 3,7 procent boven het niveau van een jaar eerder. Het aantal vliegbewegingen nam met 0,5 procent toe tot 499.446. Daarmee zit de luchthaven nog net onder het plafond van 500.000 vluchten.

Volgens Schiphol gaat het om voorlopige cijfers. De definitieve cijfers volgen in februari bij de publicatie van de jaarresultaten. Via Schiphol kon vorig jaar naar 326 bestemmingen worden gevlogen. Dat aantal is gelijk gebleven ten opzichte van 2017. Het vrachtvolume nam af met 3,6 procent tot 1,7 miljoen ton vracht.

Volgens geldende afspraken mag Schiphol tot 2021 niet verder groeien met het aantal vliegbewegingen. Recent maakte president-directeur Dick Benschop bekend dat Schiphol na 2020 wel wil doorgroeien op een gematigde manier. In de eerder gepubliceerde conceptversie van de zogeheten milieueffectrapportage (MER) staat dat Schiphol kan groeien tot 540.000 vliegbewegingen, zonder dat regels worden geschonden.

Omliggende gemeenten en belangenclubs uitten kritiek op de rapportage. Nog deze maand komt er een advies over de toekomst van Schiphol van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). In de omgevingsraad zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties vertegenwoordigd.

Het openen van luchthaven Lelystad moet Schiphol enige ruimte verschaffen. De Europese Commissie maakte onlangs duidelijk niet akkoord te gaan met het voorstel om op Lelystad alleen maatschappijen toe te laten die van Schiphol komen. De opening van Lelystad is al twee keer uitgesteld en staat nu gepland voor april 2020.

Ook op Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport was vorig jaar overigens sprake van groei. De vliegvelden maken ook onderdeel uit van de Royal Schiphol Group. Eindhoven was goed voor 9 procent passagiersgroei tot 6,2 miljoen reizigers. Van de luchthaven nabij Rotterdam maakten in 2018 circa 1,9 miljoen reizigers gebruik. Dat betekende een stijging van 10 procent op jaarbasis.