Gestage groei economie China

De economie van China is in het tweede kwartaal met 6,9 procent gegroeid in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee lag het groeitempo van de tweede economie van de wereld op een vergelijkbaar niveau als in de eerste drie maanden van dit jaar.

De vooruitgang was iets sterker dan economen hadden voorspeld, want zij dachten gemiddeld dat de economie van China met 6,8 procent in omvang zou toenemen. De Chinese economie ligt nu op koers voor een sterkere groei dan in 2016, toen die met 6,7 procent vooruitging. De Chinese overheid heeft voor dit jaar een groeidoelstelling van 6,5 procent.

Daarnaast kwamen ook cijfers over de winkelverkopen en industriële productie in China. De detailhandelsverkopen in het land gingen in juni met 11 procent omhoog op jaarbasis en de productie in de omvangrijke Chinese industrie klom vorige maand met 7,6 procent. Ook deze cijfers zijn beter dan verwacht.

De Chinese economie profiteert vooral van een aantrekkende export, een hoge binnenlandse vraag en een sterke bouwmarkt. Wel heeft de Chinese overheid maatregelen genomen om oververhitting van de woningmarkt tegen te gaan en de kredietverstrekking aan banden te leggen om zo de hoge schulden tegen te gaan.

„Over het algemeen laat de economie gestage vooruitgang zien in de eerste helft van dit jaar, al blijven de internationale instabiliteit en onzekerheden relatief hoog”, aldus een begeleidende verklaring van het Chinese statistiekbureau bij de cijfers.