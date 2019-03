„Gesprekken VS en China kunnen maanden duren”

De gesprekken tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en China kunnen nog maanden duren. Topadviseur van het Witte Huis Larry Kudlow zei voor aanvang van de gesprekken dat de gesprekken niet tijdgebonden zijn.

„Als het een paar weken langer duurt, of als het maanden duurt, dan is dat maar zo”, zei hij in Washington op de dag dat onderhandelaars in China zijn aangekomen om te praten. „We gaan voor een geweldige deal voor de Verenigde Staten, zoals de president wil. Dat is het belangrijkste.”

Donderdag stond een diner op de planning voor de onderhandelaars. Vrijdag wordt de hele dag gesproken. Volgende week staan ook gesprekken gepland in Washington.

De belangrijkste agendapunten van de Amerikanen tijdens de onderhandelingen zijn onder meer de manier waarop China omgaat met intellectueel eigendom, markttoegang voor Amerikaanse bedrijven en afspraken over hoe de handelsdeal nageleefd moet worden. Op dat laatste vlak willen de Amerikanen geregeld ontmoetingen met China. Ook wil president Donald Trump importheffingen kunnen opleggen zonder het risico op vergeldingen.

De handelsoorlog tussen de landen heeft geleid tot wederzijdse importheffingen op in totaal 360 miljard dollar aan goederen. China wil dat daar iets aan wordt gedaan, maar Trump zei vorige week dan de heffingen voorlopig intact blijven.