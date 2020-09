Gesprekken over cao voor bagageafhandelaars in oktober hervat

De onderhandelingen tussen de vakbonden en afhandelbedrijven voor bagage en passagiers op de Nederlandse vliegvelden worden op 5 oktober hervat, laat vakbond FNV weten. De gesprekken werden in maart stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus.

„De onderhandelingen bevonden zich toen in een ver gevorderd stadium”, zegt Egon Groen, bestuurder FNV Luchtvaart. Het plan om in een keer een cao in te voeren voor alle afhandelbedrijven in Nederland ontstond na stakingen bij vijf afhandelbedrijven op Schiphol en Eindhoven Airport. Volgens de vakbond beconcurreerden de bedrijven elkaar door te besparen op de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Daar zou een einde aan komen wanneer er in een keer afspraken worden gemaakt voor de hele sector.

FNV hoop dat er voor het eind van het jaar een akkoord is bereikt.