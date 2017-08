Gesplitst Eneco krikt winst op

Eneco heeft in de eerste helft van het jaar geprofiteerd van kostenbesparingen. Die zorgden er samen met het belang dat werd genomen in groenestroomaanbieder LichtBlick voor dat de winst met een kwart steeg, zo meldt het per 1 februari opgesplitste energiebedrijf.

De nettowinst uit voortgezette activiteiten groeide met 25 procent naar 96 miljoen euro. Daarbij zijn de resultaten van de afgesplitste netwerktak, die vorig jaar nog goed was voor 90 miljoen euro winst, buiten beschouwing gelaten.

De omzet steeg met 7 procent naar 1,6 miljard euro. De omzet in Nederland daalde licht. Dat kwam volgens Eneco doordat de prijsdalingen van energie werden doorberekend aan de klanten. Dat de totale opbrengsten toch stegen, kwam door acquisities en groei in België.