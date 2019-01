Gesjoemel met CO2-uitstoot komt minder voor

Het gesjoemel met brandstofverbruik door autofabrikanten heeft een dalende trend ingezet. Dit blijkt uit een studie van onder meer onderzoeksorganisatie TNO.

Tussen 2001 en 2015 hebben auto’s op de Nederlandse wegen in de toenemende mate meer CO2 uitgestoten dan volgens de fabriekstests het geval zou zijn. Het verschil tussen het brandstofverbruik in de praktijk en de fabrieksopgave op basis van de typekeuringstest steeg tot 46 procent. Maar sinds 2016 is het verschil aan het dalen en bedraagt het volgens de laatste cijfers rond de 41 tot 42 procent.

In Nederland neemt de afwijking sneller af dan in andere Europese landen, aldus de Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. De bijdrage van TNO is onderdeel van een groter internationaal onderzoek. Daarvoor zijn gegevens van meer dan een miljoen voertuigen uit meerdere landen en meerdere bouwjaren bekeken.