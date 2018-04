Gerrit Zalm aan de slag voor Moody’s

Gerrit Zalm gaat aan de slag voor Moody’s. De oud-minister en voormalig topman van ABN AMRO is verkozen in de raad van bestuur van de kredietbeoordelaar. Moody’s is blij met de aanstelling van Zalm. De firma prijst onder meer de leiderschapskwaliteiten van de Nederlander evenals zijn ervaring in zowel de financiële wereld als in de politiek.

Zalm was van 2009 tot 2016 topman van ABN AMRO. Daarvoor werkte hij onder meer als financieel eindverantwoordelijke bij DSB Bank en was hij minister van Financiën en lid van de Tweede Kamer namens de VVD. Zalm stond ook als informateur aan de wieg van het huidige, derde kabinet-Rutte.

Sinds eind 2017 is hij voorzitter van de raad van advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast is hij als niet-uitvoerend bestuurder verbonden aan Shell.