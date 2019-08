Gerhard Hormann over Googlebanken

Onlangs sprak ik iemand die voorspelde dat banken zoals wij die kennen, in hun huidige vorm straks niet meer bestaan.

Daarmee doelde hij niet alleen op lokale kantoren die worden gesloten, geldautomaten die worden ontmanteld en administratieve banen die worden wegbezuinigd of geautomatiseerd. Volgens hem zal de gehele bancaire sector binnen tien jaar totaal op zijn kop komen te staan en onherkenbaar veranderen door de komst van nieuwe spelers op de markt.

Hoewel ik denk dat hij er met zijn timing wellicht naast zit, bleef zijn verhaal door mijn hoofd spoken. De persoon in kwestie is zelf afkomstig uit de bankenwereld, maar hij durft deze voorspelling alleen te doen op persoonlijke titel. Zelf is hij inmiddels naarstig op zoek naar een nieuwe werkkring in een geheel ander marktsegment uit angst dat er voor hem straks geen plaats meer zal zijn in een financiële sector die wordt gedomineerd door volstrekt andere marktpartijen.

Als zijn voorspellingen uitkomen, zijn het technologiebedrijven als Google, Apple, Amazon en Facebook die zich binnen afzienbare tijd op deze markt zullen storten. Dat klinkt op het eerste gezicht wellicht onwaarschijnlijk, tot je beseft dat je tegenwoordig ook bij warenhuizen terechtkunt voor verzekeringen en dat het pensioenfondsen zijn die het hardst groeien op de hypotheekmarkt. De transformatie van het bankwezen die daarvan het gevolg is, zal zo snel gaan dat je niet alleen kunt spreken van disruptie, maar zelfs van een soort vijandige overname.

Volgens mijn bron zitten banken op een schat aan persoonsgegevens, maar zijn ze met handen en voeten gebonden aan het bankgeheim. Anders gezegd: ze kunnen precies zien waar consumenten hun geld aan besteden, maar mogen die informatie niet verhandelen of anderszins commercieel uitbuiten. De fiscus weet tegenwoordig weliswaar precies hoeveel geld u op uw spaarrekening heeft staan, maar concrete betaalgegevens zijn onder de huidige regels alleen in uitzonderlijke gevallen beschikbaar.

Bedrijven als Google en Facebook daarentegen verdienen juist hun geld met in kaart brengen van uw voorkeuren en het verkopen van op maat gesneden advertenties en persoonlijke aanbiedingen. Met uw betaalgegevens op zak zouden ze in staat zijn om met microprecisie te voorspellen wat uw eerstvolgende aankoop zal zijn. De kans bestaat zelfs dat hun computers al hebben uitgerekend aan welke artikel u behoefte heeft, voordat u het zelf aan uw verlanglijstje heeft toegevoegd.

Google heeft al ervaring met het verstrekken van consumptieve leningen en zal de eerstvolgende logische stap zetten zodra het betalen met smartphones en apps gemeengoed is geworden en nieuwe, soepelere Europese regels van kracht zijn. De huidige superlage rente vormt daarbij een uitgelezen kans, want wie weet een nieuwe speler op de markt te weerstaan als die een spaarrente biedt van 2 procent terwijl uw eigen bank deze net heeft verlaagd naar 0,2 procent?

Mijn voorspelling is dat potentiële klanten straks maar al te zeer bereid zijn om hun privacy in te leveren in ruil voor een veel hoger rendement. Google en consorten betalen in dat scenario een onwaarschijnlijk hoge rente en financieren dat vervolgens door uw betaalgegevens te analyseren en te verhandelen of te gebruiken voor eigen gewin. Zo geformuleerd is dat niet alleen een griezelige gedachte, maar ook een akelig realistisch scenario.

De auteur is schrijver en publicist. Reageren? hormann@refdag.nl