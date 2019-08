Gerhard Hormann over eigenbelang

Bedrijven die rechtstreeks contact met u opnemen, doen dat uitsluitend in hun eigen belang.

Dat is een simpele vuistregel die in vrijwel alle gevallen toepasbaar is, of het nu gaat om een ongevraagd telefoontje rond etenstijd of een geadresseerde brief die de indruk probeert te wekken dat hij speciaal voor u is geschreven.

Op zich is dat niet laakbaar, want iedereen die iets te verkopen heeft, probeert een afzetmarkt te creëren. Daarbij draait alles om marktaandeel en klantenbinding, waarbij het de kunst is om de concurrentie te overtreffen als het gaat om zaken als kwaliteit en prijs. Zo kun je jezelf presenteren als de goedkoopste internetaanbieder, maar ook als de provider met de minste storingen en klachten.

Zelf heb ik gekozen voor een abonnement bij die laatste, zodat ik niet in de verleiding kom als ik op een doordeweekse dag gebeld wordt door een concurrent die zes maanden supersnel internet belooft tegen het stunttarief van 25 euro per maand. Of ik voor dat geld ook onbeperkt en gratis zou kunnen bellen, weet ik niet, want ik heb niet doorgevraagd. Ik heb beleefd gemeld dat ik geen interesse had.

Zelfs toen de beller brutaalweg informeerde hoeveel ik per maand precies betaal aan mijn huidige provider, reageerde ik netjes zonder antwoord te geven op die vraag. In plaats daarvan meldde ik zeer tevreden te zijn over de dienstverlening en het feit dat alles het prima doet. Mijn andere vuistregel is namelijk dat je niet moet gaan sleutelen aan iets wat probleemloos functioneert, of het nu gaat om het menselijk lichaam of om een kabel door de muur en een kastje met knipperende lichtjes.

Mijn vrouw prees mijn geduld nadat ik het gesprek had beëindigd, terwijl ik zelf vooral te doen had met de medewerker van het callcenter die ik net had afgepoeierd. Je praat immers niet echt met iemand van het desbetreffende bedrijf, maar slechts met een student die wat probeert bij te verdienen om zich niet in de schulden te hoeven steken of met een ontslagen vijftiger die deze slavenbaan wel moest accepteren om zijn hypotheek te kunnen blijven betalen.

Bovendien heb ik inmiddels ontdekt dat je als consument ook te argwanend kunt zijn en je jezelf soms in de vingers snijdt wanneer je alle commerciële post ongeopend weggooit. Zo had ik al een paar keer een aanbieding in de brievenbus en in mijn inbox gekregen van mijn eigen internetaanbieder zonder acht te slaan op de inhoud. Tot ik op een avond thuis gebeld werd en ik concludeerde dat er dit keer geen addertje onder het gras zat, maar een vette worm. Omdat het bedrijf tegenwoordig eigendom is van een groter bedrijf (met daarachter een nog groter concern), bleek de prijs van het mobieletelefoonabonnement van mijn oudste zoon te halveren zonder dat ik daarvoor ook maar iets hoefde te doen of bij te betalen. Meer dan het overleggen van een bewijs dat hij daadwerkelijk familie is en bij ons inwoont, bleek niet nodig voor een besparing die op jaarbasis uitkomt op meer dan 200 euro.

Natuurlijk doen ze dat niet zomaar uit aardigheid, want een tevreden klant is een trouwe klant en levert meer op dan iemand die overstapt naar een andere aanbieder. Wat ik van deze geschiedenis echter wel heb opgestoken, is dat wantrouwen in dergelijke situaties altijd op zijn plaats is, maar dat het eigenbelang van grote bedrijven niet in alle gevallen haaks hoeft te staan op je eigen eigenbelang.

De auteur is schrijver en publicist. Reageren? hormann@refdag.nl