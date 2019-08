Gerhard Hormann over AOW-leeftijd

Mijn buurvrouw eet ’s avonds het liefst een warme maaltijd om vijf uur, terwijl wij meestal om halfzeven aan tafel gaan.

Op warme dagen schuift dat tijdstip nog verder op en toen ik nog in loondienst was, gebeurde het regelmatig dat ik pas om acht uur de sleutel in de voordeur stak.

Kies op de kaart een willekeurige straat in Nederland en je krijgt allemaal verschillende verhalen te horen van mensen die elk op een ander moment aan tafel gaan. Dat tijdstip sluit aan op de gezinssamenstelling, de werktijden en bezigheden van de diverse gezinsleden en heeft verder te maken met opvoeding, gewoonte en traditie. Maar als het om de pensioengerechtigde leeftijd gaat, gedragen we ons opeens als een huisdier dat braaf bij de etensbak gaat zitten wachten tot het baasje de koelkast opendoet.

Toen eerder deze week bekend werd dat de pensioengerechtigde leeftijd met nog eens drie maanden omhooggaat voor iedereen die na 1954 is geboren, hoorde ik heel veel mensen verzuchten dat ze op deze manier „nog langer door moeten werken.” Dat is een merkwaardige formulering, want strikt genomen houdt deze bezuinigingsmaatregel alleen maar in dat mensen drie maanden later AOW ontvangen dan gedacht. Doorwerken tot dat precieze moment zal soms bittere noodzaak zijn, maar zou eigenlijk een bewuste keuze moeten zijn.

Wie met succes een bedrijf opbouwt en dat goed weet te verkopen, kan in theorie de volgende dag stoppen met werken zonder dat iemand hem een strobreed in de weg legt of naar zijn leeftijd vraagt. Datzelfde geldt voor mensen die door zuinig te leven hun hypotheek helemaal hebben afgelost en een bedrag bij elkaar hebben gespaard waarmee ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien tot de officiële AOW-datum.

Zelf ben ik overigens pas tot dat besef gekomen nadat ik versneld was gaan aflossen op de hypotheek. Dat is een logisch proces, want wie gaat morrelen aan de einddatum van zijn woningschuld, kijkt op een gegeven moment vanzelf ook met een kritische blik naar zijn pensioendatum. Anders gezegd: door de looptijd van je hypotheek met vijf jaar in te korten, kun je soms tien jaar eerder stoppen met werken, zeker wanneer je gewend bent geraakt aan een veel lagere levensstandaard.

Het echt belangrijke nieuws van de afgelopen week was dan ook dat werknemers netto vaak meer pensioen ontvangen dan ze van tevoren gedacht hadden en –let goed op– ook veel meer dan ze na hun werkzame leven nodig hebben om rond te komen. Wie dat tijdig laat uitrekenen, kan misschien al eerder uit het arbeidsproces stappen of vanaf een bepaalde leeftijd minder dagen gaan werken om het lichaam te sparen en meer tijd te kunnen besteden aan de kleinkinderen.

Het verraste me geenszins dat ik maandag meteen gebeld werd door een journalist om commentaar te geven op de verhoging van de AOW-leeftijd, maar het verbaasde me wel een beetje dat het als nieuws werd gepresenteerd. Toen besloten werd deze in stapjes te verhogen naar 67 jaar, werd meteen in de wet opgenomen dat een eventuele verdere verhoging zou afhangen van de gemiddelde levensverwachting en automatisch zou worden doorgevoerd.

Zelf ga ik in al mijn berekeningen al lang uit van een AOW-datum van 67 jaar en 9 maanden, dus ik ‘schrik’ pas als ik op mijn 68e verjaardag nog steeds geen staatspensioen op mijn rekening heb ontvangen.

