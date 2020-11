Geplaagd Norwegian Air vraagt faillissementsbescherming aan

Luchtvaartmaatschappij Norwegian Air heeft in Ierland een vorm van faillissementsbescherming aangevraagd. Met die stap kan de financieel geplaagde budgetvlieger ingrijpend reorganiseren om de coronacrisis door te komen, terwijl de Ierse rechtbank het bedrijf beschermt tegen schuldeisers.

Norwegian Air heeft de faillissementsbescherming aangevraagd voor twee dochterondernemingen in Ierland, waar zijn vliegtuigen staan gestald. Het moederbedrijf zelf is daarbij ook tijdelijk beschermd tegen schuldeisers, stelt de luchtvaartmaatschappij in een verklaring. In de tussentijd staat het bedrijf voor de opgave zijn schuldenberg te verkleinen.

De stap volgt op de weigering van de Noorse regering om de Norwegian Air verdere overheidssteun te geven. Oslo gaf vorige week te kennen extra staatssteun aan het luchtvaartbedrijf onverantwoord gebruik van publiek geld te vinden.

De balans van Norwegian Air was ook voordat de coronapandemie losbarstte een zwakke plek. De maatschappij groeide de voorbije jaren snel uit tot prijsvechter op langeafstandsvluchten, maar liet de schulden daarbij hard oplopen. Daarbovenop leed het bedrijf sinds 2017 telkens verlies.

Norwegian Air waarschuwde eerder deze maand bij zijn kwartaalcijfers al voor een dreigend bankroet. Het totaal aan schulden en betalingsverplichtingen bedroeg omgerekend 6,2 miljard euro, terwijl het bedrijf maar 318,6 miljoen euro in kas heeft. Norwegian Air verwacht vijf maanden nodig te hebben om te reorganiseren.

Noorwegen schoot het bedrijf in maart nog wel te hulp met kredietgaranties. Dat gebeurde toen wel op voorwaarde dat bestaande schulden en verplichtingen werden omgezet in aandelen.