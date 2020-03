Gepensioneerden vragen om crisiscompensatie

Door de stevige impact van de coronacrisis op de economie liggen eind dit jaar ook kortingen op de pensioenen op de loer. Daarvoor waarschuwt de Koepel Gepensioneerden, die onder meer wijst op de vertraging bij de uitwerking van het pensioenstelsel en de gevolgen daarvan op de inkomens van senioren. Bij kortingen op de pensioenen is crisiscompensatie volgens de seniorenorganisatie op zijn plek.

De Koepel Gepensioneerden vraagt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) per brief voor overleg over compensatiemaatregelen bij eventuele kortingen. De organisatie vraagt daarbij extra aandacht voor de sociale en financiële gevolgen voor ouderen die succesvol behandeld zijn door het virus en na die behandeling nog langdurig of zelfs levenslang extra zorg nodig hebben.

De Nederlandse pensioenfondsen hebben de laatste weken flinke klappen gekregen door de wereldwijde angst voor het coronavirus. Door onrust op de financiële markten deden de fondsen minder goede zaken met hun beleggingen. Hun financiële positie is aanzienlijk verslechterd, waardoor de dreiging van kortingen groter is geworden. Ook de aanhoudende lage rente zit de pensioenfondsen dwars.

De Koepel Gepensioneerden vertegenwoordigt direct bijna 300.000 gepensioneerden en naar eigen zeggen indirect alle 3 miljoen gepensioneerden. Bij de organisatie zijn meer dan 150 organisaties aangesloten.

Volgens ouderenbond ANBO is het vooral zaak nu geen paniek te zaaien, omdat de pensioenuitkeringen tot eind dit jaar gegarandeerd zijn. De organisatie is het niet eens met de eis die door de Koepel Gepensioneerden op tafel is gelegd.

„Of pensioenkortingen voor de deur staan, weten we pas op 31 december van dit jaar”, aldus directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO. „Je weet niet in hoeverre de economie zich dan heeft hersteld. Dan moet ook het nieuwe pensioenstelsel klaar zijn. Dat er ongerustheid bestaat, begrijp ik, maar het is veel te vroeg om nu te gaan staan roepen om compensatie.”