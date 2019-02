Gepensioneerden: plan Koolmees is kansloos

Gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG zien niets in de poging van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) om de impasse rond de hervorming van de pensioenen te doorbreken. Ze noemen de voorstellen van de bewindsman zondag in een verlate reactie „kansloos”.

De organisaties vinden dat het in november geklapte overleg tussen vakbonden, werkgevers en kabinet over de pensioenen alleen weer op gang kan komen als twee dingen eerst goed geregeld worden: voorkoming van de dreigende pensioenkorting voor miljoenen Nederlanders en verruiming van de mogelijkheden tot indexatie, oftewel verhoging van de pensioenen.

Koolmees zei vrijdag juist dat hij geen noodmaatregelen wilde nemen in verband met de dreigende kortingen. Ondertussen begint het kabinet alvast met de verbouwing van het huidige pensioensysteem. De aankondigingen schoten volledig in het verkeerde keelgat van de vakbonden. Die spraken direct van „een klap in het gezicht”.

Koolmees noemde die reactie van de bonden zondag in televisieprogramma Buitenhof „heftig” en „niet terecht”. Hij zei wel degelijk begrip te hebben voor alle zorgen en hoopt ook dat het overleg over het nieuwe stelsel kan worden hervat.