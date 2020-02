‘Gepaste trots’ bij topman NIBC over overname Blackstone

Het overnamebod van Blackstone op de Haagse zakenbank NIBC vervult topman Paulus de Wilt met trots. Dat de Amerikaanse partij brood ziet in de kleine Nederlandse bank, is volgens hem een teken van vertrouwen in de strategie van het bestuur.

„Het zorgt voor gepaste trots dat een van ‘s werelds grootste investeerders in ons bedrijf wil investeren”, zegt De Wilt in een telefonisch interview. Dat Blackstone zich in de bedrijfsvoering van NIBC kan vinden, blijkt volgens hem uit het feit dat de Amerikanen niet aandringen op grote wijzigingen of gedwongen ontslagen bij het bedrijf.

Blackstone maakte eerder deze maand bekend NIBC te willen overnemen en al een akkoord te hebben met grootaandeelhouders Reggeborgh en JC Flowers. Dinsdag schaarde ook het bestuur van NIBC achter de voorgenomen overname, die aan de bank een prijskaartje van circa 1,4 miljard euro hangt.

Met de deal verdwijnt NIBC van de Amsterdamse beurs, krap twee jaar na de beursgang. „Die beursgang hebben we gedaan omdat de bank er weer goed voor stond. Het was ook een kans voor grootaandeelhouders om een deel van hun belang te verkopen en heeft ook voor veel aandacht gezorgd”, zegt hij. „Dan zie je dat op een bepaald moment een bod komt. Ik denk dat dit een natuurlijk proces is.”