Gentiloni zoekt naar nieuwe EU-aanpak belastingontwijking

EU-commissaris Paolo Gentiloni (Belastingen) is bereid te onderzoeken of EU-landen op een formelere wijze kunnen worden aangesproken op hun belastinggedrag. „Ik kan niet een specifiek belastingscorebord beloven”, zei hij tijdens de eerste hoorzitting van de belastingcommissie van het Europees Parlement. „Maar wel naar een manier zoeken om belastingbeleid te screenen, op agressieve planning en ook op belastingontwijking.”

Het nieuwe parlementscomité is opgericht om de strijd op te voeren tegen belastingontwijking en -ontduiking door personen en bedrijven. Belastingen zijn een nationale bevoegdheid. De Europese Commissie kan nu niet veel meer doen dan aandringen op belastinghervormingen in de zogeheten landspecifieke aanbevelingen (CSR) die ze elk jaar naar de lidstaten stuurt. „Een aantal landen heeft belastingissues”, aldus Gentiloni.

Die CSR’s gaan binnenkort een rol spelen bij de beoordeling of een lidstaat steun krijgt uit het Europese herstelfonds in verband met de coronacrisis. Voor Nederland is tussen 2021-2023 zo’n 5,6 miljard euro beschikbaar voor projecten die zijn gericht op verduurzaming en digitalisering. De lidstaten moeten hiervoor een nationaal hervormingsplan indienen in Brussel.

Europarlementariër Paul Tang (PvdA), voorzitter van de belastingcommissie, ziet de bui voor Nederland al hangen. „Met dat geld kunnen we kolencentrales sluiten, waterstofinfrastructuur bouwen en huizen isoleren. Maar als het kabinet blijft weigeren belastingontwijking echt serieus aan te pakken, lopen we dit geld gewoon mis.”

Het EU-parlement heeft eerder ingestemd met een motie om Nederland als belastingparadijs aan te merken, evenals Luxemburg, Malta, Ierland en Cyprus.