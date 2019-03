General Motors kiest voor productie in de VS

General Motors (GM) gaat een nieuw elektrisch voertuig van automerk Chevrolet toch in de Verenigde Staten assembleren. De Amerikaanse automaker zou de productie aanvankelijk buiten de VS laten plaatsvinden, maar komt daarvan terug na felle kritiek van president Donald Trump.

GM wijst echter op andere factoren voor de beslissing. De automaker ziet naar eigen zeggen van zijn eerdere plan af mede omdat de faciliteiten in Michigan, waar de nieuwe elektrische auto wordt gemaakt, om technische redenen geschikter zouden zijn.

Het autoconcern steekt 300 miljoen dollar in een fabriek in Michigan en creëert 400 nieuwe banen. Volgens GM vormt deze investering onderdeel van een breder plan om zijn Amerikaanse fabrieken te versterken voor in totaal 1,8 miljard dollar.

GM kondigde eind vorig jaar een grote reorganisatie aan waardoor 14.000 banen in de VS verdwijnen. Dat schoot Trump destijds in het verkeerde keelgat. Hij dreigde om subsidies voor onder meer de ontwikkeling van elektrisch rijden in te trekken.