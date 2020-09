General Motors gaat samenwerken met autobouwer Nikola

Automaker General Motors (GM) gaat samenwerken met Nikola, dat onder meer elektrische auto’s produceert. GM gaat in het bedrijf investeren ter waarde van 2 miljard dollar en krijgt een belang van 11 procent.

Beide Amerikaanse ondernemingen gaan samen onder meer de volledig elektrische Nikola Badger maken. De pick-uptruck werd in februari gepresenteerd en de verwachting is dat de productie eind 2022 kan worden gestart in de fabrieken van GM.

De autogigant gaat onder meer de elektrische accu’s bouwen voor de auto’s en daarmee zou Nikola binnen tien jaar 5 miljard dollar besparen. De voordelen van de deal voor GM worden geschat op meer dan 4 miljard dollar. De verwachting is dat de overeenkomst eind september kan worden afgerond.